Харитон Агрба проведёт следующий бой в октябре против африканца

Чемпион мира по версии IBA в полусреднем весе (до 66, 6 кг) россиянин Харитон Агрба (15-1, КО 9) проведёт следующий поединок против представителя Намибии Чарльза Шинимы (19-2, КО 13). Бой пройдёт 6 октября в Санкт-Петербурге в формате 10 раундов. Об этом информирует пресс-служба IBA.

Напомним, Харитону 29 лет. Он дерётся в правосторонней стойке. Располагается на 12-м месте в топ-15 лучших полусредневесов в мире по версии WBA. В своём рекорде Харитон имеет 15 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

В последнем бою россиянин уступил аргентинцу Рубену Муньосу нокаутом во втором раунде. Для Агрбы это было первое поражение на профессиональном уровне.

