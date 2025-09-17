Стало известно, какое наказание получат участники скандальной драки на турнире в Иркутске

Руководитель департамента кулачного боя Федерации бокса России Александр Садоков рассказал, какие санкции ожидают участников скандального инцидента, произошедшего на турнире Prime Fighting League в Иркутске в начале сентября. Тогда известный бурятский боец Тагар Намсараев проводил бой на голых кулаках с представителем Молдавии Константином Чобану, и в какой-то момент спортивный поединок перерос в драку, в которую были также вовлечены секунданты.

«Ввиду нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов Федерации бокса России департамент кулачного боя Федерации бокса России решил применить к бойцу Александру Намсараеву спортивную санкцию в виде отстранения от любой деятельности в области кулачного боя сроком на один год. Бойцу Константину Чобану применить спортивную санкцию в виде отстранения от любой деятельности в области кулачного боя сроком на три месяца.

Относительно секундантов обоих бойцов. К секунданту Владиславу Челтуитору применить спортивную санкцию в виде отстранения от любой деятельности в области кулачного боя сроком на два года. Аналогичная санкция применена к секунданту Жаргалу Жигжитову.

Также санкции коснутся и промоутера турнира: действие лицензии промоутера приостановлено сроком на шесть месяцев с момента принятия решения.

Также к промоутеру применена спортивная санкция в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, промоутеру предложено урегулировать причинённый вред деловой репутации Федерации бокса России путем возмещения убытков в размере 10 миллионов рублей. Данные средства должны быть перечислены на расчётный счёт Федерации бокса России и пойдут на развитие детско-юношеского бокса в Российской Федерации», — приводит слова Садокова пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, по итогам боя победу присудили Чобану. Намсараев получил дисквалификацию. К фигурантам конфликта приставили охранников для предотвращения развития инцидента.