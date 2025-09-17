Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Давно закрытая история». Тухугов высказался о предстоящем поединке с Лобовым

«Давно закрытая история». Тухугов высказался о предстоящем поединке с Лобовым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком весе, россиянин Зубайра Тухугов поделился ожиданиями от предстоящего боя с экс-бойцом промоушена Артёмом Лобовым, представляющим Ирландию. Их поединок состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

«Честно, у меня спортивный интерес. Уже назначили поединок, выйдем – подерёмся. Интересный бой для публики. Многие ждут этого боя. Я не дрался уже три года. Лагерь проходит отлично. У меня отличная подготовка, я уверен в себе. Уверен, что я покажу хороший бой. Сейчас ничего личного к Артёму нет. Это давно закрытая история. Сейчас у меня исключительно спортивный интерес – не более», – передаёт слова Зубайры Тухугова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Тухугов провёл свой последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Материалы по теме
Лобов объяснил, почему решил подраться с Тухуговым спустя семь лет после ухода из ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android