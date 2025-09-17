«Давно закрытая история». Тухугов высказался о предстоящем поединке с Лобовым

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком весе, россиянин Зубайра Тухугов поделился ожиданиями от предстоящего боя с экс-бойцом промоушена Артёмом Лобовым, представляющим Ирландию. Их поединок состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

«Честно, у меня спортивный интерес. Уже назначили поединок, выйдем – подерёмся. Интересный бой для публики. Многие ждут этого боя. Я не дрался уже три года. Лагерь проходит отлично. У меня отличная подготовка, я уверен в себе. Уверен, что я покажу хороший бой. Сейчас ничего личного к Артёму нет. Это давно закрытая история. Сейчас у меня исключительно спортивный интерес – не более», – передаёт слова Зубайры Тухугова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Тухугов провёл свой последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.