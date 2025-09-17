Тухугов рассказал, как принял бой с Лобовым в PFL

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком весе, россиянин Зубайра Тухугов рассказал о том, почему решил принять бой с экс-бойцом промоушена Артёмом Лобовым, представляющим Ирландию. Их поединок состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

«Я просто хотел драться. Соскучился по боям. Решил вернуться, подраться. Просил у PFL любой бой. Но мне предложили Артёма Лобова. И я согласился», — передаёт слова Зубайры Тухугова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Тухугов свой последний бой провёл 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.