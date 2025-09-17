Усман Нурмагомедов: даже не представляю, как я могу проиграть в реванше с Хьюзом

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя-реванша с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Я проводил сложный лагерь. Мне помогала моя команда, мои друзья. Я настроен на этот поединок, на реванш. Мне помогали мои спарринг-партнёры. И этот процесс подготовки прошёл великолепно. Я даже не представляю, как я могу проиграть в реванше. Первый бой – это не то, что я хотел и видел. Но второй поединок – большая разница по сравнению с первым. Теперь я готов умереть в клетке. Это моя ментальность. Посмотрим, что произойдёт. Ты можешь сломать руки, ноги. Но это не значит, что ты проиграл. Перед этим боем я хочу сказать только одно: «Будь готов, я иду! Это будет совсем другой Усман. Это будет один из лучших бойцов на планете», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.