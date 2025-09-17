Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: даже не представляю, как я могу проиграть в реванше с Хьюзом

Усман Нурмагомедов: даже не представляю, как я могу проиграть в реванше с Хьюзом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя-реванша с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Я проводил сложный лагерь. Мне помогала моя команда, мои друзья. Я настроен на этот поединок, на реванш. Мне помогали мои спарринг-партнёры. И этот процесс подготовки прошёл великолепно. Я даже не представляю, как я могу проиграть в реванше. Первый бой – это не то, что я хотел и видел. Но второй поединок – большая разница по сравнению с первым. Теперь я готов умереть в клетке. Это моя ментальность. Посмотрим, что произойдёт. Ты можешь сломать руки, ноги. Но это не значит, что ты проиграл. Перед этим боем я хочу сказать только одно: «Будь готов, я иду! Это будет совсем другой Усман. Это будет один из лучших бойцов на планете», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: Усман Нурмагомедов лучше Илии Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android