Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол Хьюз

Усман Нурмагомедов: я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол Хьюз
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не сомневается в своей готовности к бою-реваншу с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Это титульный поединок. И я готов на все пять раундов. Конечно, я хотел бы оформить финиш. Но готов на все пять раундов. Мы знаем, какие ошибки были допущены в первом поединке. Поработали с угловыми и тренерами. Я нашёл много того, что должен изменить. Мы сосредоточены на том, чтобы побить этого парня. Вот и всё.

Я думаю, я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол. Я просто хочу выступать и соревноваться. Мы здесь для того, чтобы соревноваться с лучшими в мире», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов: даже не представляю, как я могу проиграть в реванше с Хьюзом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android