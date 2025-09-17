Усман Нурмагомедов: я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол Хьюз

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не сомневается в своей готовности к бою-реваншу с ирландцем Полом Хьюзом, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Это титульный поединок. И я готов на все пять раундов. Конечно, я хотел бы оформить финиш. Но готов на все пять раундов. Мы знаем, какие ошибки были допущены в первом поединке. Поработали с угловыми и тренерами. Я нашёл много того, что должен изменить. Мы сосредоточены на том, чтобы побить этого парня. Вот и всё.

Я думаю, я уже добился всего того, чего хочет добиться Пол. Я просто хочу выступать и соревноваться. Мы здесь для того, чтобы соревноваться с лучшими в мире», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.