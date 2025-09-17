«Он как спарринг-партнёр, не больше». Усман Нурмагомедов — о Поле Хьюзе

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не видит, в каких аспектах ирландский боец Пол Хьюз может доставить ему проблемы в бою-реванше, который пройдёт 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Простой может стать ошибкой? Не считаю так. Я тренировался всё это время. Я не думаю, что Хьюз мне что-то предложит. Он как спарринг-партнёр, не больше. Он ничего не может мне предложить.

Изменилось ли моё мнение о бое? Да. Я действительно уважаю его. Уважаю его как бойца. Возможно, мне не хватило этого перед первым боем. И это было моей большой ошибкой. Но больше я её не повторю», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.