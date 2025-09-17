У. Нурмагомедов возразил журналисту, заявившему, что его первый бой с Хьюзом был близким

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не согласился с тем, что его первый бой с ирландцем Полом Хьюзом, который прошёл в январе, был близким. Российский боец победил большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

«Близкий бой? Почему вы называете первый бой близким? Он не был близким. Почему вы не обращаете внимания на судей? Я не проиграл ни одного раунда. Даже те раунды, которые в итоге отдали Хьюзу, были ничейными. Будет здорово побить его снова. Но первый поединок не был близким», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, 3 октября Нурмагомедов и Хьюз проведут бой-реванш на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.