Легенда UFC Би Джей Пенн вновь арестован на Гавайях за нарушение охранного ордера

Легенда UFC Би Джей Пенн вновь арестован на Гавайях за нарушение охранного ордера
Экс-чемпион в двух дивизионах UFC Би-Джей Пенн в минувший вторник, 16 сентября, был в очередной раз арестован за нарушение охранного ордера. Об этом сообщили в полиции Гавайев.

Согласно отчёту, в понедельник, 15 сентября, Пенн проник на территорию дома его 79-летней матери, нарушив предписание суда, её защищающее. На следующий день его арестовали, после чего он внёс залог в размере $ 2 тыс.

Напомним, череда инцидентов с участием Пенна тянется с мая этого года, когда он был обвинён в семейном насилии в отношении своей матери. Он утверждал, что его нынешняя семья — «самозванцы», на которых его настоящих родственников якобы «подменило» правительство США. Родные спортсмена считают, что он страдает психическим заболеванием.

