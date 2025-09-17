Представлен официальный постер турнира UFC 321 с Аспиналлом и Ганом

Пресс-служба промоушена UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, главным событием вечера станет титульный бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

В соглавном поединке в женском минимальном весе за вакантный титул сойдутся бразильянка Вирна Жандироба и американка бразильского происхождения Маккензи Дёрн.

Фото: UFC

Внимание российских болельщиков в рамках основного карда мероприятия будет приковано к противостоянию Александра Волкова с Жаилтоном Алмейдой, Азамата Мурзаканова с Александаром Ракичем, Икрама Алискерова с Чун Ён Паком и Умара Нурмагомедова с Марио Баутистой.