Рой Джонс назвал свой счёт в бою Канело – Кроуфорд
Поделиться
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс-младший прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Я посчитал так же, как и судьи. Поединок получился очень близким, все свелось к последним двум раундам, и Кроуфорд вырвал их. Он дрался очень умно, дал Канело выдохнуться в начале, а в конце начал драться сам. Он был очень умен.
Близкий бой, все зависит от того, что вам нравится. Если вам нравится агрессия Канело, вы можете отдать Кроуфорду один-два раунда. Если же вам нравится бокс, то Кроуфорд выиграл больше раундов», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
10:01
-
09:49
- 17 сентября 2025
-
23:44
-
22:34
-
21:37
-
20:43
-
20:36
-
20:30
-
19:55
-
19:24
-
19:16
-
17:37
-
16:40
-
16:08
-
15:40
-
15:19
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
13:06
-
12:13
-
12:10
-
11:19
-
11:05
-
10:08
-
10:03
-
09:25
-
05:00
-
04:14
-
00:54
-
00:44
-
00:24
-
00:08
-
00:01
- 16 сентября 2025
-
23:58