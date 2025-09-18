Скидки
Бокс/ММА Новости

Рой Джонс назвал свой счёт в бою Канело – Кроуфорд

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс-младший прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Я посчитал так же, как и судьи. Поединок получился очень близким, все свелось к последним двум раундам, и Кроуфорд вырвал их. Он дрался очень умно, дал Канело выдохнуться в начале, а в конце начал драться сам. Он был очень умен.

Близкий бой, все зависит от того, что вам нравится. Если вам нравится агрессия Канело, вы можете отдать Кроуфорду один-два раунда. Если же вам нравится бокс, то Кроуфорд выиграл больше раундов», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

