Семья Рикки Хаттона опубликовала официальное заявление в связи с его смертью

Семья бывшего чемпиона по боксу мира британца Рикки Хаттона опубликовала официальное заявление в связи с его смертью.

«Мы все потрясены событиями последних дней. Насколько нам известно, несмотря на все хорошо известные трудности, Ричард чувствовал себя хорошо. Он с нетерпением ждал будущего, его чемодан был готов отправиться в Дубай на раскрутку боя-возвращения, он планировал устроить там празднование со своими любимыми девочками.

Ричард общался со своей семьей и командой дни перед выходными. В пятницу вечером он ужинал с дочками, Ричард не был одинок в жизни и в последние дни.

Мы все шокированы событиями выходных. Ричарда нашел его друг и давний менеджер Пол Спик, которого мы поддерживаем вместе с родителями Ричарда, его детьми и все семьей», — говорится в сообщении.

Мэнни Пакьяо прокомментировал смерть Рикки Хаттона
