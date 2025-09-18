«Он написал сообщение». Дана Уайт заявил, что Джонс извинился за срыв боя с Аспиналлом

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях американец Джон Джонс извинился перед ним за срыв поединка с британцем Томом Аспиналлом, который должен был состояться в 2025 году.

«Это был не разговор. Он написал что-то вроде: «Послушай, извини за то, как получилось, — что в этом роде. – Я хочу подраться в Белом доме. И я серьёзно настроен».

Нет, я ценю это, ценю, что он пошёл навстречу и сделал это, но мне нужны люди, на которых я могу положиться. И я знаю, кто это, а кто — нет», — сказал Уайт в интервью Заку Гелбу.

