«Мощный, как медведь». Российский боксёр поделился воспоминаниями о бое с Рикки Хаттоном

Российский боксёр Михаил Криволапов, встречавшийся в ринге с Рикки Хаттоном, поделился воспоминаниями о британце, ушедшем из жизни 14 сентября 2025 года.

«Когда Хаттон вышел на ринг, я почувствовал, что он мощный, как медведь. Знаете, бывает, что бежишь с каким-нибудь легкоатлетом в одном темпе, но ощущаешь, что он намного лучше тебя. Я почувствовал, что Рикки сильнее. А ведь не могу сказать, что я – трус.

Когда жали руки, Хаттон смотрел мне в глаза. Это показывает уверенность человека. В тот момент Рикки духом был крепче меня. Я сначала посмотрел ему в глаза, но потом опустил голову и стал напрягаться. Он сразу разрушил все мои планы. Скорость и сила у него были такие, что у меня создалось впечатление, будто у него другая физиология. Меня это поразило. Он постоянно давил. Я не мог понять, что происходит, не мог ничего спланировать и сделать. Думал, четыре-шесть раундов будем работать от защиты, а он меня бил, как котёнка.

Бой остановили в девятом раунде, а для меня это была словно секунда. Я «читал» его действия, но не мог по нему попасть, хотя он шёл на меня, как медведь. Обычно я чувствовал соперника, делал несколько многоходовок, чтобы «выдернуть» его и поймать. А Рикки нависает, нависает – и нет его. Таких ударов снизу я никогда не встречал», — приводит слова Криволапова издание Metro.