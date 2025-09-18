В команде Бенавидеса высказались о возможности боя с Теренсом Кроуфордом

Хосе Бенавидес, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса, высказался о потенциальном поединке сына с абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг) соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Дэвид слишком большой для Теренса Кроуфорда. Кажется, Кроуфорду исполнится 38 лет. Он уже не будет прежним, как и Канело. Дэвид молодой, сильный и слишком большой для Теренса. Бой с Дэвидом это другая история», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Ранее Кроуфорд отреагировал на слова Сауля АЛьвареса, заявившего, что американец лучше Флойда Мейвезера.