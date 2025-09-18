Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Бенавидеса высказались о возможности боя с Теренсом Кроуфордом

В команде Бенавидеса высказались о возможности боя с Теренсом Кроуфордом
Комментарии

Хосе Бенавидес, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса, высказался о потенциальном поединке сына с абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг) соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Дэвид слишком большой для Теренса Кроуфорда. Кажется, Кроуфорду исполнится 38 лет. Он уже не будет прежним, как и Канело. Дэвид молодой, сильный и слишком большой для Теренса. Бой с Дэвидом это другая история», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Ранее Кроуфорд отреагировал на слова Сауля АЛьвареса, заявившего, что американец лучше Флойда Мейвезера.

Материалы по теме
Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android