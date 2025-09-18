«Изумительная работа». Шейн Мозли прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Шейн Мозли прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшемся 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я был уверен, что Альварес слишком большой для него, Канело тоже очень хорош. Но Кроуфорд перебоксировал его, он удержал дистанцию и провёл просто идеальный бой. Он дрался с Канело, боксировал с ним, делал всё, что хотел… Изумительная работа. Снимаю шляпу перед Теренсом Кроуфордом. Он — лучший», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Материалы по теме Сергей Ковалёв прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда