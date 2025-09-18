Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа отреагировал на смерть Рикки Хаттона

Энтони Джошуа отреагировал на смерть Рикки Хаттона
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал смерть соотечественника Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, Хитмэн. Один из лучших, кто делал это. Наш британский герой», — написал Джошуа в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Рикки Хаттон скончался 14 сентября 2025 года в возрасте 46 лет. Британец дебютировал как профессионал в 1997 году и завершил карьеру в 2012-м. Становился чемпионом мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах. Всего на его счету 45 побед (32 – нокаутом) и три поражения.

Материалы по теме
Мэнни Пакьяо прокомментировал смерть Рикки Хаттона

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android