Наоя Иноуэ выступит 27 декабря в Саудовской Аравии, есть соперник

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (31-0, 27 KO) выступит 27 декабря на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает издание The Ring.

Соперником Иноуэ станет непобеждённый 25-летний мексиканец Алан Пикассо (32-0, 17 KO).

Фото: The Ring

Наое Иноуэ 32 года. Японец дебютировал как профессионал в 2012 году. Становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем (до 55,3 кг) дивизионах.

