Эвандер Холифилд оценил победу Кроуфорда над Саулем Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Эвандер Холифилд прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Это был отличный бой. Кроуфорд провёл идеальный поединок. Может ли Канело вернуться? Конечно. Как по мне, Кроуфорд провёл свой лучший бой в карьере. В дальнейшем же всё будет зависеть от его возраста», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

