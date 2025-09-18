Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не могу поверить». Тайсон Фьюри высказался о смерти Рикки Хаттона

«Не могу поверить». Тайсон Фьюри высказался о смерти Рикки Хаттона
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал смерть соотечественника Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, легенда. Всегда будет только один Рикки Хаттон. Не могу поверить, что он умер таким молодым», — написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, Рикки Хаттон скончался 14 сентября 2025 года в возрасте 46 лет. Британец дебютировал как профессионал в 1997 году и завершил карьеру в 2012-м. Становился чемпионом мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах. Всего на его счету 45 побед (32 – нокаутом) и три поражения.

Материалы по теме
Энтони Джошуа отреагировал на смерть Рикки Хаттона

Хаттон опубликовал видео своей подготовки к бою против Барреры

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android