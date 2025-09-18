«Не могу поверить». Тайсон Фьюри высказался о смерти Рикки Хаттона

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал смерть соотечественника Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, легенда. Всегда будет только один Рикки Хаттон. Не могу поверить, что он умер таким молодым», — написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, Рикки Хаттон скончался 14 сентября 2025 года в возрасте 46 лет. Британец дебютировал как профессионал в 1997 году и завершил карьеру в 2012-м. Становился чемпионом мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах. Всего на его счету 45 побед (32 – нокаутом) и три поражения.

