Стерлинг: я выиграл бой с Евлоевым, это факт

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова бывшего соперника россиянина Мовсара Евлоева, ранее заявившего, что он «легко побил» американца.

«Легко? Не неси чушь! Давай начистоту, ты не побил меня. Я выиграл тот бой, это факт», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, поединок Стерлинга и Евлоева состоялся в декабре на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Ранее Евлоев заявил о готовности сразиться за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг).

