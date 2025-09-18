13-летний самбист умер после тренировки в Воронежской области

13-летний подросток скончался от остановки сердца после тренировки по самбо в Острогожском районе. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава региона.

«17 сентября в спорткомплексе «Северная арена» в Острогожском районе была вызвана скорая медицинская помощь: 13-летнему мальчику на тренировке по самбо стало плохо. Ребёнок занимался в секции более двух лет, имел медицинский допуск к занятиям. На момент, когда ему стало плохо, физической нагрузки не получал.

В 17:40 произошла остановка сердца и реаниматолог – заведующий отделением с 30-летним стажем работы — начал проводить реанимационные мероприятия. Пациенту начали выполнять искусственную вентиляцию лёгких и проводить непрямой массаж сердца. Также была проведена дефибрилляция. Реанимационные мероприятия продолжались до 18:10, оказались неэффективными.

Администрация медучреждения выражает соболезнование родным и близким погибшего. Министерство здравоохранения Воронежской области готово активно сотрудничать с правоохранительными органами, которые на настоящий момент по данному случаю проводят проверку. Медучреждение предоставляет всю необходимую информацию», — сообщается в телеграм-канале.