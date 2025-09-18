Царукян и Хендерсон сделали вес перед схваткой в ACB JJ

18 сентября в Москве прошла официальная церемония взвешивания участников турнира ACB JJ, который пройдет 19 сентября.
Самой звёздной парой вечера станет пара Армана Царукяна и Бенсона Хендерсона. Их схватка пройдёт в категории до 80 кг. Оба спортсмена показали одинаковый вес, аккурат уложившись в лимит дивизиона.
Пары ACB JJ – только борьба:
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон – до 80 кг;
Бабули Цолоев — Али Багов – до 90 кг;
Хасан Магомедшарипов — Нурбек Кабдрахманов – до 75 кг;
Ибрагим Кортоев — Иван Лисогоров – до 75 кг;
Анзор Чакаев — Мири Садыгов – 77 кг;
Асхаб Саадулаев — Денис Казаков – свыше 95 кг.
Пары Battle ACB JJ – борьба с ударами по корпусу и лоу-киками:
Инал Этлешев — Никита Чистяков – до 75 кг;
Александр Хоронженко — Шамиль Никаев – до 95 кг;
Мухммад Берхамов — Илья Бельский – до 85 кг;
Рахим Мидаев — Доробшох Наботов – до 75 кг;
Святослав Коваленко — Мухамед Калмыков – до 87 кг;
Марсел Нурланбек — Рашид Гиряев – до 75 кг.