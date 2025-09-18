Царукян назвал трёх бойцов, с которыми он бы хотел оказаться при «разборках»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал трёх бойцов ММА, с которыми он бы попал в неприятную ситуацию.

«Каких трёх бойцов я бы взял? Первое — Хамзата Чимаева. Второе — Хабиба Нурмагомедова. И третье — Ислама Махачева», — сказал Царукян на пресс-конференции.

19 сентября в Москве Царукян проведёт схватку по правилам бразильского джиу-джитсу с бывшим чемпионом UFC американцем Бенсоном Хендерсоном.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.