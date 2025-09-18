Скидки
Уайт: ненавидите Трампа? Позову вас на ужин с ним, а после скажете, что он невероятный

Глава UFC Дана Уайт лестно отозвался о президенте США Дональде Трампе, заявив, что любой критик политика изменит мнение о нём после совместного ужина.

«Всем говорю одно про Трампа. Вы его ненавидите? Тогда приглашу вас на ужин с президентом Трампом. Вы просидите час, из которого 40 минут будете смеяться до упаду. После мы уйдём, вы посмотрите на меня и скажете: «Чёрт возьми, он невероятный», — сказал Уайт в подкасте Impaulsive на YouTube.

Ранее Уайт заявлял, что дружит с Трампом более 25 лет, назвав эту дружбу «вечной». Летом 2026 года UFC проведёт турнир на территории Белого дома, который посвятят Дню независимости США.

