Майк Тайсон: заработал больше денег в 50 лет, чем в 20

59-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о причинах, по которым он продолжает боксировать.

«Мой сын, которому 14 лет, спросил у меня, почему я это делаю. На мгновение я не знал, что ответить. И мне стало грустно. Я сказал: «Потому что я лучший, кто когда-либо это делал». Он не понял. Но я добавил, что это всё, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20. А в 50 лет я провёл, кажется, всего четыре боя», — приводит слова Майка Тайсона Talksport.

В следующем поединке Тайсон встретится с Флойдом Мейвезером.

Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением. Флойд Мейвезер-младший в августе 2024 года провёл бой с Джоном Готти III. Бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.