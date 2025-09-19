Скидки
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

19 сентября в Москве состоится турнир по бразильскому джиу-джитсу ACB JJ 18 памяти Алила Газиева, в главной схватке которого второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян сразится с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американцем Бенсоном Хендерсоном. Начало поединка запланировано на 19:00 мск.

Прочие бои 2025. ACB JJ 18
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Бенсон Хендерсон

Турнир пройдёт на волейбольной арене «Динамо». Все схватки будут транслироваться в социальных сетях организации ACB.

Сейчас Арману 28 лет. Он с 2019-го выступает в UFC. На счету Царукяна в ММА 22 победы и три поражения. В последнем поединке, который состоялся 14 апреля 2024 года на турнире UFC 300, Арман оказался сильнее бразильского бойца Чарльза Оливейры раздельным решением.

