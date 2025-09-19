Сын Рэмпейджа был арестован за избиение рестлера на шоу — TMZ

25-летний боец смешанных единоборств Раджа Джексон, являющийся сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон, был арестован и обвинён в уголовном преступлении после того, как он жестоко напал на профессионального рестлера Сайко Стью на шоу в Калифорнии в августе, сообщили в TMZ.

Записи окружной тюрьмы Лос-Анджелеса показывают, что Джексон был арестован в четверг около 9:00 по местному времени, и на момент публикации он содержится в камере с возможностью выйти под залог с суммой в размере $ 50 тыс. На данный момент Джексон остаётся под стражей. Джексону было предъявлено обвинение в уголовном преступлении, но точные детали дела, возбуждённого против него, пока не разглашаются. Онлайн-записи о деле Джексона не обновлялись после его первоначального ареста.