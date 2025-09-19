«Произносит больше дерьма, чем кто-либо». Уайт объяснил своё отношение к Джейку Полу

Президент UFC Дана Уайт в интервью рестлеру Логану Полу ответил, ненавидит ли боксёра и блогера Джейка Пола.

«Я не испытываю ненависти к твоему брату. Знаешь, что самое смешное в твоём брате? Он произносит больше дерьма, чем кто-либо другой на планете. Теперь он и этот чернокнижник [Накиса Бидариан] бегают по кругу, пытаясь, чёрт возьми, подать на людей в суд за клевету? Они правда собираются делать это за какое-то дерьмо в свой адрес, когда сами плодят его?!

Есть люди, которые говорят, что его поединки — фальшивка, мол, они подстроены, и прочая чёртова чушь. Думаю, люди говорят об этом, поскольку они в шоке от идеи, что твой брат собирается драться с чёртовым Джервонтой Дэвисом. Вам, ребята, нужно драться с парнями вашего роста. Когда ты состязался с Флойдом [Мейвезером], то выглядел массивно. Флойд — маленький, и я уверен, что когда ты тренировался, то думал: «Ладно, я собираюсь нанести этому парню пару ударов и держать на дистанции». И однажды он действительно нанёс тебе потрясающий удар снизу, а ты, чёрт возьми, съел это. Ты съел этот панч», — сказал Уайт на YouTube-канале IMPAULSIVE.