Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Произносит больше дерьма, чем кто-либо». Уайт объяснил своё отношение к Джейку Полу

«Произносит больше дерьма, чем кто-либо». Уайт объяснил своё отношение к Джейку Полу
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт в интервью рестлеру Логану Полу ответил, ненавидит ли боксёра и блогера Джейка Пола.

«Я не испытываю ненависти к твоему брату. Знаешь, что самое смешное в твоём брате? Он произносит больше дерьма, чем кто-либо другой на планете. Теперь он и этот чернокнижник [Накиса Бидариан] бегают по кругу, пытаясь, чёрт возьми, подать на людей в суд за клевету? Они правда собираются делать это за какое-то дерьмо в свой адрес, когда сами плодят его?!

Есть люди, которые говорят, что его поединки — фальшивка, мол, они подстроены, и прочая чёртова чушь. Думаю, люди говорят об этом, поскольку они в шоке от идеи, что твой брат собирается драться с чёртовым Джервонтой Дэвисом. Вам, ребята, нужно драться с парнями вашего роста. Когда ты состязался с Флойдом [Мейвезером], то выглядел массивно. Флойд — маленький, и я уверен, что когда ты тренировался, то думал: «Ладно, я собираюсь нанести этому парню пару ударов и держать на дистанции». И однажды он действительно нанёс тебе потрясающий удар снизу, а ты, чёрт возьми, съел это. Ты съел этот панч», — сказал Уайт на YouTube-канале IMPAULSIVE.

Материалы по теме
«Вынесу этого мелкого». Джейк Пол прокомментировал анонс боя с Джервонтой Дэвисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android