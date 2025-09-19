Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я единственный». Стерлинг назвал приём, при исполнении которого всегда травмируется

«Я единственный». Стерлинг назвал приём, при исполнении которого всегда травмируется
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг назвал приём, при исполнении которого в октагоне всегда травмируется.

«Все, по крайней мере, кто попадает вращающимся ударом локтя по сопернику — отправляет оппонента. Но я — я единственный, кто получает травму при выполнении этого удара», — сказал Стерлинг в интервью UFC.

В своём последнем поединке 23 августа на турнире UFC Fight Night 257, который состоялся в Шанхае (Китай), Алджамейн победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Ортегу по итогам пяти раундов. После турнира Стерлинг занял пятое место в полулёгком весе промоушена.

Материалы по теме
Стерлинг: я выиграл бой с Евлоевым, это факт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android