«Я единственный». Стерлинг назвал приём, при исполнении которого всегда травмируется

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг назвал приём, при исполнении которого в октагоне всегда травмируется.

«Все, по крайней мере, кто попадает вращающимся ударом локтя по сопернику — отправляет оппонента. Но я — я единственный, кто получает травму при выполнении этого удара», — сказал Стерлинг в интервью UFC.

В своём последнем поединке 23 августа на турнире UFC Fight Night 257, который состоялся в Шанхае (Китай), Алджамейн победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Ортегу по итогам пяти раундов. После турнира Стерлинг занял пятое место в полулёгком весе промоушена.