«Джервонта бьёт сильнее Мейвезера». Уайт — о поединке Джейка Пола с Дэвисом

Президент UFC Дана Уайт в беседе с рестлером Логаном Полом высказался о выставочном поединке 14-го номера рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американца Джейка Пола с 30-летним непобеждённым чемпионом мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом.

«Джервонта, я думаю, бьёт намного сильнее, чем чёртов Флойд, но он слишком маленький. Я имею в виду, что твой брат сможет подойти к нему вплотную, навалиться на него всем своим весом, связать его», — сказал Уайт на YouTube-канале IMPAULSIVE.

Ранее президент промоушена смешанных единоборств объяснил своё отношение к Джейку Полу.