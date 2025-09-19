Видео: Двалишвили показал ударную технику ногами перед боем с Сэндхагеном

34-летний грузино-американский действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили выложил в социальные сети видеоролик из тренировочного лагеря в преддверии чемпионского поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

На кадрах Мераб проводит ударную комбинацию ногами.

Поединок с Сэндхагеном пройдёт 5 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 320.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.