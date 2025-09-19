Скидки
«Можно купить квартиру за МКАДом». Царукян — о гонораре за бой по джиу-джитсу

«Можно купить квартиру за МКАДом». Царукян — о гонораре за бой по джиу-джитсу
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян ответил, сколько денег получит за своё поединок на турнире по бразильскому джиу-джитсу на турнире ACB JJ 18 памяти Алила Газиева.

Прочие бои 2025. ACB JJ 18
Арман Царукян — Бенсон Хендерсон
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Бенсон Хендерсон

«Выйдет примерно 30% от гонорара в UFC. Неплохое финансовое дополнение. Можно купить себе квартиру где-нибудь в Махачкале или в Москве за МКАДом», — сказал Царукян на YouTube-канале Обзор Press.

Соперником Армана станет 41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американец Бенсон Хендерсон. Турнир начнётся сегодня, 19 сентября, в 16:00 мск на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединок Царукяна и Хендерсона запланирован на 19:00.

