«Можно купить квартиру за МКАДом». Царукян — о гонораре за бой по джиу-джитсу

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян ответил, сколько денег получит за своё поединок на турнире по бразильскому джиу-джитсу на турнире ACB JJ 18 памяти Алила Газиева.

«Выйдет примерно 30% от гонорара в UFC. Неплохое финансовое дополнение. Можно купить себе квартиру где-нибудь в Махачкале или в Москве за МКАДом», — сказал Царукян на YouTube-канале Обзор Press.

Соперником Армана станет 41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американец Бенсон Хендерсон. Турнир начнётся сегодня, 19 сентября, в 16:00 мск на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединок Царукяна и Хендерсона запланирован на 19:00.