Юбэнк — о поединке с Бенном: сделали всё, чтобы меня уничтожить. Вопрос жизни и смерти

Бывший претендент на титул чемпиона мира британец Крис Юбэнк-младший раскритиковал организаторов и промоутера Эдди Хирна, представлявшего Конора Бенна на поединке в апреле 2025-го.

«Они сделали всё, что могли, чтобы попытаться уничтожить меня в последнем бою. Нарушения контракта, штрафы, странные пункты о восстановлении, саботаж взвешивания, предвзятое судейство и комментарии — список можно продолжать, он бесконечен. После боя из-за сильного обезвоживания меня отправили в машину скорой помощи, нужна была госпитализация. На самом деле, я был настолько обезвожен, что у меня отвалился один из ногтей на большом пальце ноги.

Мы в машине скорой помощи, и эти подонки 20 минут не давали машине выехать со стадиона… Они не открывали ворота, чтобы выпустить нас. Если бы я получил серьёзную травму, эти 20 минут могли бы стать вопросом жизни и смерти», — приводит слова Юбэнка-младшего издание Sports Illustrated.