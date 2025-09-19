Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кузена зовут не Хабиб». Двалишвили объяснил, почему Баутиста победит Умара Нурмагомедова

«Кузена зовут не Хабиб». Двалишвили объяснил, почему Баутиста победит Умара Нурмагомедова
Комментарии

34-летний грузино-американский действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, почему американский атлет Марио Баутиста должен победить Умара Нурмагомедова на UFC 321, который пройдёт 25 октября 2025 года.

«Я надеюсь, что Баутиста уничтожит Умара. У него победная серия из девяти боёв, и он победил многих хороших парней. К тому же он более достоин. Двоюродного брата Баутисты зовут не Хабиб, поэтому ему пришлось продолжать серию из девяти побед только для того, чтобы, возможно, получить титульный бой, в то время как некоторые люди могут получить титульный бой после серии из шести побед, сражаясь с никем без рейтинговых соперников», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie,

Материалы по теме
Фото
Мераб Двалишвили раскрыл свои ближайшие планы, потроллив Петра Яна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android