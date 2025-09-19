«Кузена зовут не Хабиб». Двалишвили объяснил, почему Баутиста победит Умара Нурмагомедова

34-летний грузино-американский действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, почему американский атлет Марио Баутиста должен победить Умара Нурмагомедова на UFC 321, который пройдёт 25 октября 2025 года.

«Я надеюсь, что Баутиста уничтожит Умара. У него победная серия из девяти боёв, и он победил многих хороших парней. К тому же он более достоин. Двоюродного брата Баутисты зовут не Хабиб, поэтому ему пришлось продолжать серию из девяти побед только для того, чтобы, возможно, получить титульный бой, в то время как некоторые люди могут получить титульный бой после серии из шести побед, сражаясь с никем без рейтинговых соперников», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie,