Тренер Перейры объяснил, как его подопечный изменится в бою с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра, который входит в тренерский штаб Алекса Перейры, рассказал, чего ждать от реванша его ученика с Магомедом Анкалаевым. По словам специалиста, бразилец подойдёт к поединку в ином состоянии и продемонстрирует более агрессивный стиль.

«Первый раунд будет брутальным. Дело не в том, что Алекс выйдет злым, но появится с тем же агрессивным настроем. Этот бой станет гораздо более динамичным. Перейра будет всё время идти вперёд, потому что готов к этому. Он выглядит очень уверенным, очень сосредоточенным. У него всё идёт отлично. В оставшиеся три недели лишь всё отточим и настроим тайминг, потому что парень уже готов на все пять раундов», — приводит слова Тейшейры vRINGe.