Бокс/ММА

Хейни подал в суд на бывшую невесту и требует вернуть подарки на $ 350 тыс

Бывший чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни обратился в суд против своей экс-невесты Лины Сайед. По словам боксёра, женщина отказалась вернуть подарки на сумму около $ 350 тыс. В иске боксёра говорится, что все эти вещи были свадебными подарками — часы, сумки, украшения. Так как свадьба не состоялась, Сайед не имеет на них права. Об этом сообщает vRINGe со ссылкой на TMZ Sports.

Заявление подано в окружной суд Лос-Анджелеса на прошлой неделе. Хейни утверждает, что дарил подарки в ожидании брака и ссылается на законы Калифорнии, где подобные подарки подлежат возврату. Адвокат Сайед заявляет, что иск является ответной мерой. Ранее девушка подала на Хейни в суд за домашнее насилие и получила судебный запрет на приближение спортсмена.

Это уже второй иск со стороны боксёра: ранее он обвинял бывшую невесту в клевете и вымогательстве.

