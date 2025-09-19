Заработок Канело и Кроуфорда почти сравнялся с доходами всего UFC на 2025 год

Мексиканский боксёр-профессионал Сауль «Канело» Альварес и американский чемпион мира Терренс Кроуфорд суммарно заработали $200 млн за один бой, что почти равно совокупному доходу всего списка бойцов UFC на 2025 год, оцениваемому в $ 210 млн. Об это мсообщает Happy Punch.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Эвандер Холифилд прокомментировал победу Теренса Кроуфорда в бою с Саулем Альваресом.