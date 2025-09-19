Скидки
Харрисон почти уверена, что бой с Нуньес состоится, но готова рассмотреть другую соперницу

Харрисон почти уверена, что бой с Нуньес состоится, но готова рассмотреть другую соперницу
Комментарии

Чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон сообщила, что ожидает поединка с Амандой Нуньес, но готова выбрать другую соперницу, если процесс затянется. По словам спортсменки, она хочет действовать в интересах дивизиона и уважать время других бойцов.

«Я обсуждала с тренерами, сколько будем ждать, прежде чем двигаться дальше. У меня есть внутренний дедлайн: если к определённому моменту не будет новостей, я попрошу другую соперницу. Это вопрос уважения к дивизиону: хочу быть чемпионкой, которая ценит время других бойцов. Однако я почти уверена, что бой с Нуньес состоится. По всему видно, что она готова и хочет драться, и мне это тоже интересно. Мы просто ждём деталей», – приводит слова Харрисон MMA Junkie.

