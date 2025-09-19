Скидки
Царукян сообщил, что бой с Махачевым вряд ли состоится

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что его встреча с 33-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым, скорее всего, не состоится. Спортсмен отметил, что они перешли в разные весовые категории, что делает поединок маловероятным.

«Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Я хочу закрепиться в весе 70 кг, он перешёл на 77 кг и вряд ли станет опускаться обратно. Желаю ему удачи в полусреднем весе и надеюсь, что он выиграет титул и сможет его защищать столько раз, сколько захочет», — приводит слова Царукяна Sport24.

