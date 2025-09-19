Скидки
Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев готов драться с любым соперником и ждёт следующего боя

Мовсар Евлоев готов драться с любым соперником и ждёт следующего боя
Боец в полулёгком весе UFC Мовсар Евлоев заявил о готовности выйти на следующий поединок с любым соперником. Своё сообщение он опубликовал в социальной сети, подчеркнув, что не будет проявлять эмоции, как некоторые другие бойцы.

«Никто ничего не заслуживает в этом бизнесе, и я никогда не буду плакать, как это делают другие. Я готов драться с кем угодно и буду ждать звонка», – написал Евлоев.

Евлоев имеет рекорд 19-0 и в последний раз выступал в декабре прошлого года, победив Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Боец идет на серии из девяти побед в UFC. В июле он должен был встретиться с Аароном Пико, но снялся с поединка из-за травмы.

