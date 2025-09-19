Эдди Хирн заявил о намерении подать в суд на Криса Юбэнка-младшего
Боксёрский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что намерен подать в суд на бывшего претендента на титул чемпиона мира британца Криса Юбэнка-младшего.
Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк (W) — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн
«Я не мог поверить своим ушам. Мы с отцом работали всю жизнь, чтобы завоевать репутацию в спорте, чтобы Крис потом придумывал ложь о нашей компании», – приводит слова Хирна Boxing Kingdom.
Решение последовало после высказываний Юбэнка о том, что Хирн якобы мешал ему получить медицинскую помощь после боя с Конором Бенном. По словам Юбэнка, его и команду 20 минут не выпускали со стадиона, блокируя доступ скорой помощи на поединке в апреле 2025-го.
