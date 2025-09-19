Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн заявил о намерении подать в суд на Криса Юбэнка-младшего

Эдди Хирн заявил о намерении подать в суд на Криса Юбэнка-младшего
Комментарии

Боксёрский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что намерен подать в суд на бывшего претендента на титул чемпиона мира британца Криса Юбэнка-младшего.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк (W) — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

«Я не мог поверить своим ушам. Мы с отцом работали всю жизнь, чтобы завоевать репутацию в спорте, чтобы Крис потом придумывал ложь о нашей компании», – приводит слова Хирна Boxing Kingdom.

Решение последовало после высказываний Юбэнка о том, что Хирн якобы мешал ему получить медицинскую помощь после боя с Конором Бенном. По словам Юбэнка, его и команду 20 минут не выпускали со стадиона, блокируя доступ скорой помощи на поединке в апреле 2025-го.

Материалы по теме
Юбэнк — о поединке с Бенном: сделали всё, чтобы меня уничтожить. Вопрос жизни и смерти
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android