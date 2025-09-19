Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегору предложили бой с потенциальным соперником вне рейтинга UFC

Макгрегору предложили бой с потенциальным соперником вне рейтинга UFC
Комментарии

После длительного перерыва из-за перелома ноги Конор Макгрегор может выйти на ринг в следующем году в Белом доме. Аналитик Чейл Соннен считает, что ирландский боец, не имеющий лицензии и рейтинга в UFC, должен будет провести поединок с соперником, которого он сможет одолеть.

«Это будет не титульный бой и не бой за статус претендента номер один. Такой поединок не повлияет на рейтинги, поэтому возможен любой соперник. Если мы возвращаем Конора, можно поставить его против кого-то вне рейтинга, но с известным именем, например, ветерана или приглашённого бойца», – сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Дана Уайт объяснил, почему заблокировал бой Макгрегора и Логана Пола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android