Макгрегору предложили бой с потенциальным соперником вне рейтинга UFC

После длительного перерыва из-за перелома ноги Конор Макгрегор может выйти на ринг в следующем году в Белом доме. Аналитик Чейл Соннен считает, что ирландский боец, не имеющий лицензии и рейтинга в UFC, должен будет провести поединок с соперником, которого он сможет одолеть.

«Это будет не титульный бой и не бой за статус претендента номер один. Такой поединок не повлияет на рейтинги, поэтому возможен любой соперник. Если мы возвращаем Конора, можно поставить его против кого-то вне рейтинга, но с известным именем, например, ветерана или приглашённого бойца», – сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.