Джо Роган назвал уход Фрэнсиса Нганну из UFC большой трагедией

Джо Роган назвал уход Фрэнсиса Нганну из UFC большой трагедией
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что считает уход бывшего чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну из организации серьёзной потерей. По словам Рогана, UFC и камерунский боец должны были найти компромисс.

«Он огромный человек. И это настоящая трагедия, что он и UFC так и не смогли договориться. Это меня сильно задевает, ведь он был самым опасным чемпионом в истории тяжёлого дивизиона. Он отправлял соперников в нокаут так, что у тебя самого болело от одного взгляда», — приводит слова Рогана MMA Junkie со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience.

Фрэнсис Нганну покинул организацию из-за разногласий по новому контракту в январе 2023 года. После этого он подписал контракт с лигой PFL, которая позволила ему провести два матча по боксу против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Они облажались». Роган раскритиковал Дану Уайта за создание Power Slap
