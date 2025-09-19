Джо Роган назвал уход Фрэнсиса Нганну из UFC большой трагедией

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что считает уход бывшего чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну из организации серьёзной потерей. По словам Рогана, UFC и камерунский боец должны были найти компромисс.

«Он огромный человек. И это настоящая трагедия, что он и UFC так и не смогли договориться. Это меня сильно задевает, ведь он был самым опасным чемпионом в истории тяжёлого дивизиона. Он отправлял соперников в нокаут так, что у тебя самого болело от одного взгляда», — приводит слова Рогана MMA Junkie со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience.

Фрэнсис Нганну покинул организацию из-за разногласий по новому контракту в январе 2023 года. После этого он подписал контракт с лигой PFL, которая позволила ему провести два матча по боксу против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.