Хасан Магомедшарипов победил Нурбека Кабдрахманова на турнире ACBJJ 18

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, одержал победу в поединке по правилам джиу-джитсу на турнире ACB JJ.

Соперником Хасана был действующий чемпион лиги Naiza в полулёгком весе Нурбек Кабдрахманов.

Схватка завершилась со счётом 1:0. Хасан получил свой единственный балл за попытку провести «гильотину».

Напомним, последний поединок по правилам смешанных единоборств Хасан провёл на турнире Bellator Champions Series 3, который состоялся 22 июня 2024 года в Дублине (Ирландия). Тогда Магомедшарипов разделил клетку с американцем Тайлером Мэтисоном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хасана единогласным решением судей.