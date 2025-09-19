Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян заявил, что Топурия в ближайшее время может отказаться от пояса UFC

Царукян заявил, что Топурия в ближайшее время может отказаться от пояса UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что испанец Илия Топурия сосредоточен на финансово выгодных боях и в скором времени оставит чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

«Моя задача – делать всё, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник. А Топурия… Скорее всего, он оставит пояс в 70 кг и титул станет вакантным. Проведёт одну защиту и оставит пояс. Он хочет гнаться за большими деньгами, за большими боями. Хочет переходить в бокс. Например, ради боя с Кроуфордом» — приводит слова Царукяна «Матч ТВ».

Ранее Царукян сообщил, что его бой с Махачевым вряд ли состоится.

Материалы по теме
Царукян сообщил, что бой с Махачевым вряд ли состоится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android