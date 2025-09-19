Царукян заявил, что Топурия в ближайшее время может отказаться от пояса UFC

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что испанец Илия Топурия сосредоточен на финансово выгодных боях и в скором времени оставит чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

«Моя задача – делать всё, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник. А Топурия… Скорее всего, он оставит пояс в 70 кг и титул станет вакантным. Проведёт одну защиту и оставит пояс. Он хочет гнаться за большими деньгами, за большими боями. Хочет переходить в бокс. Например, ради боя с Кроуфордом» — приводит слова Царукяна «Матч ТВ».

Ранее Царукян сообщил, что его бой с Махачевым вряд ли состоится.