Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова рассказал, когда состоится его следующий бой

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, высказался о том, когда должен пройти его следующий бой в ММА.

– Стоит ли ждать в ближайшее время новостей о вашей дальнейшей карьере в ММА?

– В скором времени вы всё узнаете. Приблизительно. Я могу только сообщить, что в ноябре, скорее всего [состоится следующий поединок]. Точно не могу сказать, в какой лиге, – сказал Магомедшарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, последний поединок по правилам смешанных единоборств Хасан провёл на турнире Bellator Champions Series 3, который состоялся 22 июня 2024 года в Дублине (Ирландия). Тогда Магомедшарипов разделил клетку с американцем Тайлером Мэтисоном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хасана единогласным решением судей.