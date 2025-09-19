Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова рассказал, когда состоится его следующий бой

Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова рассказал, когда состоится его следующий бой
Комментарии

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал о сроках своего следующего поединка. По его словам, бой может состояться в ноябре этого года.

– Стоит ли ждать в ближайшее время новостей о вашей дальнейшей карьере в ММА?
– В скором времени вы всё узнаете. Приблизительно. Я могу только сообщить, что в ноябре, скорее всего [состоится следующий поединок]. Точно не могу сказать, в какой лиге, – сказал Магомедшарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова выступит на турнире по джиу-джитсу в Москве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android