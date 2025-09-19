Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова рассказал, когда состоится его следующий бой

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал о сроках своего следующего поединка. По его словам, бой может состояться в ноябре этого года.

– Стоит ли ждать в ближайшее время новостей о вашей дальнейшей карьере в ММА?

– В скором времени вы всё узнаете. Приблизительно. Я могу только сообщить, что в ноябре, скорее всего [состоится следующий поединок]. Точно не могу сказать, в какой лиге, – сказал Магомедшарипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.