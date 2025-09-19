Скидки
Царукян задушил экс-чемпиона UFC на турнире ACBJJ 18

Царукян задушил экс-чемпиона UFC на турнире ACBJJ 18
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян одержал победу в поединке по правилам бразильского джиу-джитсу на турнире ACB JJ 18 памяти Алила Газиева.

Соперником Царукяна был 41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американец Бенсон Хендерсон.

Поединок завершился победой Царукяна удушающим приёмом за минуту до конца схватки.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Бенсону 41 год. Имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 30 побед и 12 поражений. Хендерсон выступает по правилам смешанных единоборств с 2006 года.

