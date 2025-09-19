Скидки
Арман Царукян заявил о желании побороться за пояс ACBJJ после победы над Хендерсоном

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян, победивший Бенсона Хендерсона на турнире ACBJJ 18, прокомментировал своё выступление и выразил готовность чаще выходить на ковер в этой организации.

«С каждым разом меня поддерживает всё больше болельщиков. Благодарен организации за возможность выступать и хотел бы выходить на ковер здесь чаще. Я заметил чемпионский пояс, надеюсь однажды разыграть его в схватке с Мирабом Тайсумовым», — сказал Царукян.

Ранее Царукян задушил 41-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американца Бенсона Хендерсона.

